La especialista en ginecología Lilliam Foundeur responde a nuevas inquietudes.

Doctora me salió un lunar muy grande y con bordes irregulares, fui al ginecólogo y me dijo que es normal, que la vulva es piel como en cualquier parte del cuerpo puede salir. ¿Qué se debe hacer en ese caso?

Algunas veces me sale un flujo amarilloso que no es normal ¿Qué me recomienda?

Doctora, me estoy por casar y no quiero tener hijos, estoy buscando métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el más efectivo?

Mi madre me dice que mientras tenemos el periodo no podemos usar o hacer diferentes cosas como: ir al salón, o lavarse el cabello, pintarnos las uñas, usar limón, usar cloro, etc. ¿Eso es cierto?