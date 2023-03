Esta semana los reguladores bancarios de Estados Unidos se han visto obligados a cerrar al menos dos bancos con problemas. Esto ha tenido repercusiones a nivel global por las implicaciones que podría tener una crisis bancaria en dicho país.

¿Qué es lo que ha pasado en el sistema bancario de Estados Unidos que ha levantado las alarmas de los reguladores?

El economista Magín Díaz destacó que los reguladores bancarios de los Estados Unidos optaron por cerrar el Silicon Valley Bank, de California y el Signature Bank de Nueva York.

Explicó que esos bancos sufrieron en las últimas semanas retiros masivos de los depositantes, perdieron confianza en los ahorradores, y han sido afectados por el aumento en la tasa de interés que ha bajado el valor de sus activos.

Dijo que el cierre de estas entidades se produjo para buscar una medida a lo que está pasando.

Es la segunda quiebra bancaria más grande en la historia del país, solo detrás de la quiebra de Washington Mutual en 2008.

¿Qué medidas se han tomado para evitar una crisis de todo el sistema bancario y aún más importante: cómo ve el pronunciamiento hecho por la Junta Monetaria y el Banco Central

Magín dijo que por ahora no hay ningún riesgo, no son de los más grandes bancos de Estados Unidos, y el Banco Central ya realizó un análisis en el que se determinó que no hay ningún riesgo para la República Dominicana.