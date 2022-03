En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

La primera interrogante de una televidente: Doctora, después de padecer Covid-19 sufrí un sangrado. Me realizaron dos biopsias, y resulté con el útero fino o con desgaste. Me indicaron pastillas y practicarme un cono. Siento temor, ya que tengo 300 libras. ¿Qué me recomienda?

La doctora Liliam Fondeur explicó que esta condición tiene tres temas a tratar, ya que el cono es en el cuello del útero porque tienes un sangrado o una alteración, el cual se hace para estirar una parte del útero y mandarlo a biopsia con fines de estudio.

“Ese sangrado que tienes viene desde la capa interna del útero y se puede deber a múltiples causas, entre ellas a tu sobre peso, entonces cuando estamos con tanto peso tienden a pasar estas alteraciones en el ciclo menstrual”, sostuvo Fondeur.

Le recomendó bajar de peso y con relación a los efectos del haber padecido de Covid-19, la doctora indicó que hay evidencias de que la enfermedad puede alterar el ciclo menstrual.