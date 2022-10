Los avances en los trabajos del teleférico de Los Alcarrizos mantiene angustiados a los moradores que actualmente residen donde se pretenden colocar parte de las estructuras de este sistema de movilidad urbana, ya que cuando se acerca la recta final, aún no tienen a donde ir.

Unos 733 mil pesos le ofrece el Gobierno a Nilda Morel, quien desde hace décadas reside en una vivienda de dos niveles en el sector El Libertador de Los Alcarrizos, precisamente por donde colocarán parte de las estructuras del teleférico.

“Yo sostengo a mi madre, ella tiene 86 años tiene problemas de salud y concho yo irme a la calle a pagar casa, es muy duro es muy duro y realmente no he encontrado con esa cantidad así no, ni siquiera una mejora” expresó Nilda Morel