Porque le "salió" del corazón y hay una madre sufriendo fueron los motores para que Santa Arias retirara la querella en contra de Alexis Villalona, el hombre que la agredió hasta dejarla inconsciente en el pavimento de una calle del municipio de Baní, donde se cruzó en un accidente de tránsito con el apodado "Abusador de Baní" cuando se desplazaba en un pasola y éste en una yipeta.

Al compartir sus declaraciones con Noticias SIN, Arias indicó que "se puso en los zapatos" de la madre de Villalona y afirmó que si fuera ella quien estuviera en esa situación con su hijo ya estuviera muerta.

"Como soy débil con mi hijo también aquella madre lo es con el suyo", indicó.

El desistimiento fue firmado este miércoles.

Aunque insistió en que Villalona actuó mal y en que estaba en busca de justicia, dio gracias a Dios porque está viva.

"Esa madre está destrozada y yo lo se, yo lo siento, no duermo, no tengo paz conmigo misma", dijo al tiempo que trajo a colación la solicitud de perdón de su agresor y que no se arrepiente de haberlo aceptado.

Arias hizo énfasis en que Jesucristo perdonó y le hicieron muchísimo daño y se cuestionó que quien es ella para no perdonar, " por mí lo pueden soltar".