Comerciantes y compradores se quejan por el alza en precios y el descenso en las ventas que se ha experimentado este mes de diciembre, aseguran que en años anteriores la historia era otra.

Es el segundo año en dejar de hacer la cena de fin de año por déficit en salarios y alza en precios según compradores y comerciantes de pequeños y medianos negocios quienes no tienen soluciones para resolver este inconveniente.

Según Mercedes de Oleo dueña de un quiosco en la avenida Duarte dice su clientela ha disminuido como nunca antes.

En tanto compradores aseguran que este año nuevo será igual que el pasado, afirman tenían la esperanza de que en este año se estabilizara el sector económico del país, por lo que sus quejas están basadas en elevados precios sin poder costear.

“A diferencia de años anteriores realmente salió un poco mas alto”, dijo Edwin Díaz, comprador.

Asimismo, Raiza Santana, otras compradora expresó que “están un poco caros, pero por lo menos uno se acomoda a los precios, y trata de buscar lo que más le convenga”.

Compradores dicen no aguantar más el alza en productos, no obstante no pierden el entusiasmo en este cierre de año.