Una mujer de 27 años murió a puñaladas a manos de su pareja en la comunidad Valiente, de Boca Chica, con lo que se elevan a seis las víctima de violencia de género en tan solo una semana.

Sus familiares exigen a las autoridades dar con el paradero del victimario.

“Por favor no me mate, que no tengo con quien dejar a mi hijo” fueron las últimas palabras de Rosalinda Luciano, de 27 años, quien de acuerdo con sus familiares fue abatida por su agresor la mañana del pasado lunes, luego de una discusión entre ambos.