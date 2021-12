El abogado de la ex pareja de David Ortiz, Fary Almánzar, presentó ante la inspectoría del Ministerio Público una denuncia de sometimiento disciplinario contra la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y solicitó la designación de otra persona para investigar la denuncia contra el pelotero por presunta agresión verbal y violencia psicológica tras ser archivada por segunda ocasión.

Este lunes se tenía previsto conocer la objeción del archivo del expediente contra el ex jugador de grandes ligas, pero fue aplazada porque éste no se presentó.

El caso se engavetó luego de que el Ministerio Público no pudiera constatar la alegada agresión verbal y violencia psicológica que habría hecho a su ex pareja el ex jugador de los Medias Rojas de Boston.