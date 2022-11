En medio de reclamos de empadronadores por falta de pagos e incertidumbre con sus honorarios concluye este miércoles el X Censo Nacional de Población y Vivienda.

“Estamos aquí porque duramos todo el tiempo trabajando en el censo, no nos han depositado nos buscamos en el sistema y no aparecemos, entonces se supone que si uno trabajo con Tablet, la Tablet le registre su nombre su cedula, sin eso no podemos trabajar”, expresó la empadronadora Estela Pérez tras denunciar que aparentemente no aparecen en el sistemas “y los chelitos no aparecen”