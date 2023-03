En el segmento La Consulta la doctora Lilliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

La primera inquietud de una televidente: Doctora tengo 77 años, hago ejercicios, salgo a bailar con mis amigas, y estoy saliendo con un caballero 10 años menor. La pregunta es ¿A mi edad es posible tener una vida sexual plena?

Claro que sí, vas a tener una vida sexual plena. Es cierto que no vas a lubricar igual que antes, pero hay lubricantes naturales, sobre todo a base de agua, si ese es el único problema.

Unas amigas me recomendaron un popular jabón íntimo, me aseguran que es una maravilla, porque estrecha la zona intima, pero me causa dudas. ¿Qué opina usted?

Un jabón por lo regular se aplica por fuera, uno no introduce el jabón por dentro de la vagina, así que sería difícil este producto lograra el efecto deseado.

La doctora le recomendó realizar ejercicios para fortalecer los músculos de la vagina, como los ejercicios de Kegel, también conocidos como entrenamiento de los músculos del piso pélvico, son ejercicios sencillos que se pueden hacer para tratar problemas de control de la vejiga y mejorar el control intestinal.