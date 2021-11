La llegada de la pandemia del COVID-19 ha cambiado todas nuestras vidas, y la relación con los demás, que es mucho más lejana y fría que antes por miedo a contagiarnos. Así que actividades como ir a hacer la compra semanal rodeada de gente puede convertirse en una pesadilla para aquellas personas que hayan desarrollado algún tipo de fobia a los gérmenes o incluso a las multitudes.

Y ahora se ha hecho viral una historia de una familia norteamericana que ha llegado a tal punto de no querer hacer la compra semanal mientras haya personas en el mismo establecimiento, y como se lo pueden permitir, se alquilan una hora todas las semanas para tener el supermercado para ellos solos.

Tal como explicado la cuenta de TikTok itsacretelife, tanto Emma como su marido Lucas alquilan el pequeño supermercado de su barrio durante una hora a la semana para poder realizar la compra porque tiene miedo a contagiarse.

En uno de sus vídeos de TikTok afirman que “alquilamos el supermercado durante una hora un día a la semana, justo antes de que abran. Les pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos clientes que estemos en el interior para no tener que estar con otras personas con gérmenes”.

Además afirman que “solo dejamos que haya un empleado, y tiene que estar equipado con un EPI y una mascarilla. También lo hacemos para que nuestra hija pueda vivir estas experiencias”, afirman en un sorprendente vídeo corto en su cuenta.

Sin embargo no han desvelado cuánto dinero tienen que pagar al propio supermercado para darles la exclusividad durante una hora a la semana para realizar la compra pero está claro que el desembolso económico tiene que ser bastante importante.

En otro de sus vídeos afirman que han llegado hasta tal punto, que prácticamente no hacen vida social con otras personas. No obstante afirman que no viajan en avión sino que se desplazan siempre en su pequeña caravana para hacer los viajes; tampoco entran a los servicios públicos, no entran a las casas de sus amigos y tampoco entran ya a ningún tipo de establecimiento de ocio.

También es sorprendente cuando afirman que incluso se citan con algunos familiares cercanos en espacios abiertos y a distancia. Si bien en TikTok se suele exagerar todo bastante para conseguir “me gusta” y suscriptores, en algunos de sus vídeos se pueden ver que están en el supermercado totalmente solos realizando la compra.