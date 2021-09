REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Angela Merkel, la canciller alemana, visitó este jueves el Marlow Bird Park donde se dejó fotografiar con varias aves sobre sus brazos y su cabeza… hasta que la mordieron.

En una de las imágenes se puede ver a Merkel con con siete loros multicolores sosteniendo dos pequeños vasos con alimento.

Luego la canciller dijo que no le fue muy bien con los animalitos: "No, no. Me fue bien con los periquitos".

Alemania se prepara este fin de semana para uno de los procesos electorales más fuertes en toda su historia moderna, Merkel dejará el poder luego de más de 16 años en el cargo.