El bloguero arrancó su maratón el pasado 10 de septiembre para apoyar a RUOK, una organización local sin ánimo de lucro que se dedica a la prevención de suicidios

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- PandaTV, un popular 'streamer' australiano con 171.000 seguidores en la plataforma Twitch, no pudo terminar la transmisión en vivo de 24 horas que se había propuesto hacer, al sentirse repentinamente mal y tener que acudir a un hospital.

El bloguero arrancó su maratón el pasado 10 de septiembre para apoyar a RUOK, una organización local sin ánimo de lucro que se dedica a la prevención de suicidios. Sin embargo, cuando apenas llevaba un poco más de la mitad del tiempo previsto empezó a aquejarlo un dolor creciente en una rodilla y un brazo. Poco después decidió dar por finalizada la transmisión y se fue a buscar atención médica.

Few things I've learnt with the last 24+ hours in the hospital.

1. so grateful for everyone reaching out & so lucky to have my partner

2. Twitter experts are clearly much smarter than doctors & being told I got a blood clot when I dont

Luego posteó algunas actualizaciones en su cuenta de Twitter, precisando que los médicos inicialmente sospecharon que tenía coágulos de sangre, pero no pudieron determinar definitivamente la causa de su malestar, pese los exámenes realizados. No dijo si el esfuerzo realizado contribuyó a su indisposición.

De momento, el 'streamer' ya salió de la unidad de cuidados críticos, pero tendrá que permanecer hospitalizado unos días más.