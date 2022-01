Luego de que se dieran a conocer las imágenes, los agresores, quienes laboraban para la agencia Toyota de Huntington en Long Island, fueron despedidos de la referida empresa.

NUEVA YORK.- “Regresen a su país, no pagan impuestos, no pertenecen aquí, no tienen derechos en este país, extranjeros”, fueron las despectivas expresiones que sumadas a tirarles cervezas encima, se convirtieron en un fuerte ataque de racismo por parte de una pareja estadounidense en contra de una familia dominicana cuando estaban a bordo de un tren de Long Island (LIRR), mientras se dirigían a su residencia tras salir de un partido de los Knicks.

La criolla, identificada como Elizabeth Edelkind, denunció que la pareja estadounidense expresó insultos en su contra y le tiró cerveza cuando esta última buscaba asiento en el tren para ella y su familia.

Edelkind tiene ciudadanía americana desde hace 20 años y grabó las acciones racista, vídeo que se hizo viral.

Luego de que se dieran a conocer las imágenes, los agresores, quienes laboraban para la agencia Toyota de Huntington en Long Island, fueron despedidos de la referida empresa, de acuerdo con un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la compañía.

El comunicado cita que “Los dos empleados fueron suspendidos cuando escuchamos de este incidente, y cuando nuestras investigaciones concluyeron fueron despedidos”.

La mujer dijo que eso es solo un extracto de lo sucedió esa noche, pero que lo demás no lo pudo grabar, según recoge la cadena Univisión.

“Mira de frente, no tienes derechos aquí… no me mires… estos malditos extranjeros no se apoderarán de mi país”, dice el hombre en el video.

La dominicana dijo que presentará cargos contra la pareja por la agresión de índole racial que sufrieron en el tren de LIRR, y que está haciendo esto para sentar un precedente.

De acuerdo con Univisión Elizabeth explicó que "Quiero unirnos. No quiero que la gente actúe más contra los inmigrantes porque, a menos que seas descendiente de nativos americanos, todos somos inmigrantes. No hay ninguna razón por la que puedas tratar a alguien sin dignidad o respeto por cómo se ve o cómo suena".