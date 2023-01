REDACCIÓN.- La polémica de Shakira y Gerad Piqué está lejos de terminar y siguen apareciendo situaciones del pasado sobre la relación no solo de la expareja, sino de la colombiana con sus suegros.

En un clip que circula en las redes y que dura unos pocos segundos, se ve a ambas mujeres en medio de una intensa conversación. La colombiana está de espaldas junto al padre de sus hijos y la suegra, Montserrat Bernabéu, quien estaba frente a la cámara, sin aparentemente darse cuenta de que la estaban grabando.

En un momento, la exsuegra agarra el rostro de la barranquillera y, visiblemente molesta, le sujeta la mandíbula a la intérprete y le señala con el dedo que mantenga la boca cerrada.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, sobre todo quienes han señalado que el significado de la oración "Me dejaste de vecina a la suegra" de la canción viral de Shakira con Bizarrap "Session #53" en la que la cantante lanza directas e indirectas a su ex, tiene un nuevo significado.