Santo Domingo.- La joven Nicol Fernández de 35 años, hija del expresidente Leonel fernández compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Albert Pujols, a bordo de un avión, con un mensaje en inglés y español que incluye un "Te amo".

¨Thankful for being able to be part of this journey by your side. Felicidades Tito te amo¨, así dicta el mensaje acompañado de un emoji de corazón.

Pero, no solo la joven ha dejado al descubierto lo qué siente por Albert Pujols, que según los usuarios de redes sociales se trataría de una relación amorosa.

También el pelotero de Grandes Ligas ha dejado corazones en las publicaciones de Nicole en la referida red social, específicamente en la que ella comparte al momento en que su padre fungió como invitado de honor a un juego de los Cardenales.

A propósito del logro del jugador de los Cardenales de San Luis, muchos han celebrado con mensajes en redes sociales la hazaña del dominicano Albert Pujols, que la noche de este viernes conectó su jonrón 700 en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el cuarto toletero de la historia con esa cifra.

Se recuerda que hace aproximadamente 5 meses Luego de 22 años de matrimonio el pelotero dominicano le pidió el divorcio a su esposa Deidre.

Por medio de un comunicado, el jugador explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, donde dijo que decisiones como esa no se toman de la noche a la mañana.