Redacción internacional.- Un novio nigeriano interrumpió la ceremonia de su boda al enterarse que su futura esposa es madre de cuatro hijos. Este hecho se viralizó en las redes sociales el martes 18 de octubre de 2022.

En el clip se puede ver al novio vestido con un traje negro, sumamente molesto al conocer la verdadera vida de su prometida, mientras que ella, enfundada en un gran vestido blanco, se le ve llorando, de rodillas, suplicándole que la perdonara.

El video también capta cuando los invitados y otras personas se unen para ayudar a la mujer a ponerse de pie, mientras le decían que dejara de llorar. Los medios no han dado detalles del por qué la novia le habría ocultado la verdad, aunque los usuarios no dudaron en reaccionar a este hecho.

Luego de que este momento fuera muy comentado en internet, algunos sitios web indicaron que el novio se enteró que su pareja tenía ya 4 hijos justo en el momento en el que intercambiaban votos, cuando ella decidió que era el momento de revelarle la verdad.

“¡4 años, y ella recién me lo dice! Ella me acaba de decir que tiene 4 hijos. ¡Ella recién me lo está diciendo!”, se le escucha decir al novio en el video.

La mayoría de los usuarios de las redes apoyaron la decisión del hombre pues no conciben por qué su novia ocultó que era madre durante tanto tiempo a la persona que supuestamente amaba.