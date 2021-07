ESTADOS UNIDOS.- Un hombre en California, Estados Unidos, ganó más de 55 millones de dólares en una lotería hace más de diez años pero no se lo contó a nadie, según ha confesado en una carta, el "ganador de lotería de bajo perfil", quiso permanecer en total anonimato.

Tras ganar el premio, el hombre de 67 años, decidió no compartir la noticia con su familia por miedo a que su hermana le obligara a donar la mitad del dinero a su iglesia. A lo largo de los años, guardó la apariencia de no tener ingresos adicionales, por lo que no daba dinero a la caridad ni a sus amigos.

En el documento, el hombre expresó asimismo la esperanza de que su hermana no sepa dónde vive y reveló que no mantiene el contacto con ella por las "cosas horribles" que la mujer intentó hacer a sus padres en el pasado.

Ahora, lejos de su hermana, el afortunado ganador asegura que se siente muy satisfecho con su vida y está acostumbrado a no gastar dinero.