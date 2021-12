La idea de sortear la camioneta junto a otros dos premios, un segundo lugar de 20,000 pesos mexicanos ($971) y un tercer lugar de 10,000 pesos mexicanos ($487), lo tuvieron sus hijas, quienes pusieron manos a la obra para organizar todo lo necesario para ayudar a su padre en su recuperación

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un hombre del sur de México que padece cáncer de estómago desde hace seis meses rifó su furgoneta para costear los gastos de su padecimiento. Al entregar el premio el pasado 25 de diciembre, el ganador hizo un acto generoso al devolverle el vehículo.

Se trata de Juan Manuel Vidales Moreno, de 47 años, quien reside en el municipio de Huimanguillo, en el sureño estado de Tabasco, decidió poner en venta su pickup Chevrolet 400SS modelo 2000 que había reconstruido al cien por ciento con mucho esfuerzo después de adquirirla en condiciones de abandono.

La idea de sortear la camioneta junto a otros dos premios, un segundo lugar de 20,000 pesos mexicanos ($971) y un tercer lugar de 10,000 pesos mexicanos ($487), lo tuvieron sus hijas, quienes pusieron manos a la obra para organizar todo lo necesario para ayudar a su padre en su recuperación del padecimiento que resulta muy caro de costear en México.

“Ignorábamos los costos de la enfermedad”, comentó a Univision Noticias.“Es costoso desde la alimentación. En los hospitales de gobierno te dan la atención, todo mi respeto para ellos, pero a veces no hay medicamento. No todo lo he puesto yo, debo aclararlo”, indicó.