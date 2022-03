Para encontrar ese “lugar perfecto”, donde no solo ella se sintiera la princesa de un cuento de hadas, sino donde sus amigos, familiares y demás invitados pudieran estar cómodos, Jade había viajado con su prometido por toda Inglaterra.

Redacción internacional.- ¿Qué sucedió? Es la primera pregunta que podría pasar por la cabeza de las personas al leer la oración “novia se entera de cancelación de su boda a través de las redes sociales”.

Al igual que toda mujer, Jade White, de 29 años, estaba llena de ilusiones y emocionada por lo que por lo general se define como uno de los días más importante en la vida de una fémina.

White ya tenía cuatro años esperando el momento en el que daría el “sí, acepto”, sin embargo; revisando la red social Facebook se topó con una triste, terrible noticia que más abajo describimos.

Para encontrar ese “lugar perfecto”, donde no solo ella se sintiera la princesa de un cuento de hadas, sino donde sus amigos, familiares y demás invitados pudieran estar cómodos, Jade había viajado con su prometido por toda Inglaterra.

En ese recorrido se toparon con el Park Hall Hotel, definido como “el sitio perfecto” y era tanta la importancia del establecimiento que tuvieron que entrar a una lista de espera para poder hacer su reserva, pero luego de eso llegó la pandemia del COVID y todos los lugares pospusieron las fechas de acuerdo al calendario, y ahora, cuando pensaban que por fin podrían jurarse amor eterno, en Facebook la joven se encontró con la noticia de que el hotel anunció que cerraba sus puertas y todas las bodas que ya estaban en agenda quedaban canceladas.

Además de la triste noticia, lo que más le preocupa a la pareja es que pidieron un préstamo bancario para poder costear el lugar y ahora nadie les contesta para dar razón por su matrimonio.

“Cuando me enteré, estaba devastada. No sé si alguna vez recuperaremos nuestro dinero y no sé cómo decirles a los invitados que, después de todo, no habrá boda”, comentó Jade.