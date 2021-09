De cualquier modo, la distintiva pose de ese adorable gato mientras toma un descanso ha estimulado la imaginación de los internautas, que lo han utilizado para crear divertidos memes.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un usuario en la red social Twitter compartió a principio de mes la fotografía de un gato que se ha convertido en un popular meme por su particular postura. Con sus ojos cerrados, panza arriba y una pata sobre la otra, como si se la estuviera sobando, el felino le hizo recordar al autor la sensación que a muchos les queda en el brazo luego de someterse a la vacuna contra el covid-19. "Gato con una reacción adversa [a la vacuna]", fue el título de su imagen.

Su tuit, publicado el 6 de septiembre, cuenta con más de 438,000 'me gusta' y ha sido compartido cerca de 103,000 veces hasta la publicación de este artículo. Muchos usuarios compartieron el sentimiento del autor de la instantánea, pero también vieron que el minino era perfecto para representar situaciones tan cotidianas como quedarse dormido en medio de una película, una aburrida charla o luego de meditar demasiado sobre algo.

"Los papás, dos minutos después de sentarse en el sofá", fue uno de los comentarios en la Red.

De cualquier modo, la distintiva pose de ese adorable gato mientras toma un descanso ha estimulado la imaginación de los internautas, que lo han utilizado para crear divertidos memes.