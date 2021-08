“ No tengo con que pagar ese trabajo y el hijo no lo quiere hacer” dice con vigor la señora al escuchar que una persona le recomienda que se baje de ahí.

REDACCIÓN.- Con casi 85 años en este mundo, las canas y arrugas propias de su edad, pero con la energía de cualquier “millennials”, una señora con machete en mano se subió a una mata de ciruela a cortar los palos del árbol que al parecer está ubicado en el patio de su vivienda.

“ No tengo con que pagar ese trabajo y el hijo no lo quiere hacer” dice con vigor la señora al escuchar que una persona, quien grabó el audiovisual, le recomienda que se baje de ahí, que no está apta para ese trabajo, mientras la señora afirma que el próximo 5 de diciembre cumplirá sus 85 años en este mundo.