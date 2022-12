Usted puede enviar sus denuncias, fotos o vídeos a nuestro número de WhatsApp 829-470-8828

Samaná.- A través de nuestro WhatsApp de denuncias llegan imagenes de un residente de Samaná, donde muestra un bote averiado y en mala condición a orillas del Muelle Municipal de esta ciudad.

Hacen un llamado a las autoridades de Samaná y al Ministro de Turismo a tomar cartas en el asunto ya que dicen está allí desde el Huracán Fiona y esto afecta la imagen turísticadel lugar.

"Señores, no puede ser, es que no cabe en la cabeza de nadie, que este yate ó bote, esta ahí aorillado más arriba del Muelle municipal de Samaná desde el huracán Fiona, que lo llevó ahí, cuanta negligencia tienen las autoridades de Samaná, no se a quién le compete esto, pero algo hay que hacer, porque esto afecta la imagen turística de Samaná, nuestra Bahía es el espejo del Turismo, y no podemos permitir cosas así por las negligencias de nuestras Autoridades", expresa el denunciante, vía mensaje.