SANTO DOMINGO.-A través de nuestra redacción vía whatssap nos llegó un audiovisual de un hombre identificado como “Miguel”, quien solicita la ayuda económica de una mano amiga para poder cubrir una cirugía que necesita urgente en una de sus piernas y no cuenta con los recursos económicos para sustentarla.

El afectado informa no cuenta con las condiciones económicas para sostener esta operación, ni para comprar medicamentos, tampoco para movilizarse en medio de transporte.

Según indica en el vídeo, su seguro de salud no le cubre este procedimiento y no puede costearlo porque con esta condición de salud no trabaja hace al menos cinco meses.