SANTO DOMINGO.- Una madre solicita la intervención de las autoridades para el asfalto de la calle seis del residencial Yolenny, en el sector Hato Nuevo de Manoguayabo por la grave condición de su hijo.

La señora está interesada en el arreglo de esta calle porquesu hijo de 14 años tiene un diagnóstico de parálisis cerebral severa y epilepsia y sólo puede lamentar que si el niño sufre una crisis, la ambulancia no pueda entrar por el deterioro de la calzada.

“Yo estoy consciente de que no van a venir por arreglar una sola calle pero mi preocupación es, yo puedo caminar perfectamente y salir, pero yo tengo este niño que tiene 14 años con un diagnóstico de parálisis cerebral infantil, y epilepsia, su parálisis es severa. Mi preocupación es que se me ofrezca que el convulsione o tenga que salir, no puede entrar ni la ambulancia porque se va a quedar atascada”, indicó.

Las imágenes suministradas corresponden al día de hoy tras las lluvias provocadas por la depresión tropical Grace y se puede ver como la calle frente a la casa de la señora se convierte en un lodazal con surcos de agua.