Usted puede enviar sus denuncias, fotos o videos a nuestro número de WhatsApp 809-535-8383.

Monte Plata.- Una mujer que lleva siete guardando prisión en la cárcel Najayo Mujeres, denunció que el Ministerio Público la acusa de matar a su padastro, lo que ella niega y asegura ser inocente.

Narra a través de un video enviado al Whatsapp de Noticias SIN, que todo empezó cuando acudió a la Fiscalía de Monte Plata a poner una denuncia contra su padrastro, quien supuestamente había abusado de sus hermanas; quienes son hijas del presunto agresor.

Agrega que tras obtener la orden de arresto y pedirle a una patrulla policial que la ayudara a capturar al presunto agresor sexual, los agentes policiales se enfrascaron en un forcejeo con el hombre, al que golpearon con un palo, para luego esposarlo y montarlo en la patrulla, bocabajo, con la mascarilla y con un abrigo encima.

“Al llegar al destacamento mi padrastro parece que ya estaba muerto y tras 15 minutos de yo estar en la casa de guardia me dijeron que estaba malo y que lo habían llevado al hospital…cuando voy al centro de salud en mi buena fe, me dice un médico legista que mi padrastro estaba muerto que le había sufrido un infarto y ahora la Fiscalía dice que yo lo ahorqué, sin ellos tener ninguna prueba”, narra la mujer desesperada.

Enfatiza que en ningún momento tuvo contacto con el agresor sexual de sus hermanas, que lo único que hizo fue denunciarlo para que no siguiera abusando de sus hijas.

Llamó a la procuradora Miriam Germán Brito y al presidente de la República Luis Abinader, a prestar atención a su caso, ya que la Fiscalía la quiere hacer pagar por un crimen que no cometió.

“Yo exijo justicia, mis hermanas necesitan de mí, mi vida se está arruinando porque en Monte Plata no hay justicia. No es justo que una persona que es víctima se encuentre detenida por simplemente defender sus derechos, ya yo no aguanto más”, manifestó.