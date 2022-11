Santo Domingo.- Residentes de Bayona en SDO, denuncian peligro de una patana mal estacionada día y noche en la acera de la calle Rogelio Rosselle casi esquina María Delgado.

Los comunitarios dicen que amanecen cargadas o libres y no tienen placa, “una vez se le reclamó pues pasó un choque y dejaron la práctica, pero han vuelto otra vez. Hay días en la semana que no la parquean, pero cuando es fin de semana y amanecida no se aguanta el tapón y los bocinazos”, expresan.