Usted puede enviar sus denuncias, fotos o videos a nuestro número de WhatsApp 809-535-8383.

SANTO DOMINGO.- Circula en las redes sociales un video en el que se visualiza supuestamente a militar asignado al SENPA, amenazando con matar dos o tres en la zona de La Horma, Sabana Larga, San José de Ocoa, después de apresar ilegalmente a humildes campesinos.

“Después que haya uno o dos muertos no soy responsable, no me provoquen que ustedes no me conocen”, expresó el supuesto militar.

La situación por el desalojo de los campesinos del área protegida de Valle Nuevo sigue generando situaciones tensas.

Usted puede enviar sus denuncias, fotos o videos a nuestro número de WhatsApp 809-535-8383.